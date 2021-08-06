В нашей стране низкий уровень закредитованности по сравнению с другими странами, считают власти

В Минэкономразвития заявили о низком уровне закредитованности жителей нашей страны. Он составляет меньше 20% ВВП. Для сравнения, в США он в районе 70-90%.

Об этом сообщил замминистра Илья Торосов.

«Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии, — 30-50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, — 70-90%», — отметил Торосов.

Он также сообщил, что сейчас в правительстве рассматривают законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке.

По его словам, предлагается направлять письменное уведомление, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода.

По материалам «Известий».

Как же любят у нас сравнивать ситуацию с другими странами. Вот только если брать сравнение, тогда уж стоит все цифры раскрывать? Например, в США средняя ставка по ипотеке для граждан — 3,75-4,4%. А в России льготная ставка 7,5%. Разница очевидная?