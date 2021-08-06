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📉 Ситуация с безработицей улучшается

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Рубрика Общество. Люди. События
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Безработица хорошими темпами возвращается на допандемический уровень, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«По итогам июня мы на сегодняшний день имеем отметку 4,8%, то есть для достижения целевого уровня, я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7 %. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Отметим, что на 28 июля число официально зарегистрированных безработных снизилось до 1,11 млн человек, это на 60 % меньше по сравнению с началом 2021 года.

Ранее на «Клерке» писали, что дистанционную регистрацию безработных продлят до конца года.

 

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