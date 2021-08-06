До 20 августа продлили срок подачи заявлений на субсидии для столичного бизнеса

Сроки подачи заявления на получение субсидий столичному бизнесу продлили до 20 августа. Это касается компаний общепита, гостиниц и других организаций приоритетных отраслей деятельности.

Перечень приоритетных видов деятельности можно скачать тут.

Информация о продлении сроков для подачи заявок размещена на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с большим спросом на финансовую поддержку от города до 20 августа продлевается прием заявок на субсидии для резидентов технопарков и Московского инновационного кластера, владельцев гостиниц, социальных предприятий и компаний из списка приоритетных отраслей.

Также предприниматели, работающие по франшизе, могут компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, роялти и паушального взноса», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Подать заявку на получение можно на специальном сайте Правительства Москвы для предпринимателей.

Субсидию и льготы смогут получить больше столичных компаний малого бизнеса — читать тут.