До 20 августа продлили срок подачи заявлений на субсидии для столичного бизнеса

Сроки подачи заявления на получение субсидий столичному бизнесу продлили до 20 августа. Это касается компаний общепита, гостиниц и других организаций приоритетных отраслей деятельности.
Перечень приоритетных видов деятельности можно скачать тут.
Информация о продлении сроков для подачи заявок размещена на официальном сайте мэра Москвы.
Также предприниматели, работающие по франшизе, могут компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, роялти и паушального взноса», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Подать заявку на получение можно на специальном сайте Правительства Москвы для предпринимателей.
Субсидию и льготы смогут получить больше столичных компаний малого бизнеса — читать тут.