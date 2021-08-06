🔎 Налоговики во время осмотра могут приводить вообще кого угодно? И эти люди будут копировать информацию с компьютеров

Налоговики во время осмотра офиса привели каких-то людей, которые скопировали со всех компьютеров информацию на внешний диск. И загрузили на компьютеры какое-то ПО из интернета. Сами налоговики никаких документов ни на ПО, ни в отношении этих людей не предоставили.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«Это 1/4 моих замечаний к протоколу осмотра, проведённого сотрудниками ИФНС сегодня. Коллеги, вопрос к вам, кто осведомлён по практике привлечения таких вот „специалистов“ в ходе проведения мероприятия налогового контроля? Поделитесь судебной практикой и опытом, буду благодарен.

В ходе осмотра я предположил, что у этих двоих визитеров должен был быть в наличии выигранный тендер с ФНС РФ, по предоставлению таких вот услуг. Но это только моя теория».

В комментариях спросили:

«В ходе осмотра выемка прошла?».

Автор поста ответил: «сначала осмотр, затем выемка».

Бывший инспектор написал:

«Когда-то (работая в Службе) привлекали на осмотр оценщика. Был договор от инспекции и лицензия оценщика, по письму налогоплательщика выдали все».

Кто-то спросил, почему полицию не вызвали:

«А чего не вызвали полицию и не проводили граждан по домам?».

Автор пишет, что «это не работает». А на вопрос, «почему?», пишет:

«Потому что сотрудники ППС в этом не разбираются и сольются, уже проходили такое».

Пишут, что это все равно нужно делать, чтобы зафиксировать факт вызова:

«Зато будет зафиксирован факт вызова. Авось, и налоговики пыл поумерят».

Кто-то считает, что документы у этих людей необходимые есть:

«Уверена, что у этих товарищей есть нужные документы».

А кто-то пишет, что это уголовно наказуемое деяние:

«Уголовным кодексом данные манипуляции могут квалифицировать по статьям 183 и 272».

Ст. 183 УК — незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ст. 272 УК — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.