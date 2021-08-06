💥 Службу в армии хотят включить в стаж для досрочной пенсии

В стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) предлагают включить срочную службу в армии.

Законопроект готовит «Единая Россия».

Напомним, сейчас можно уйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста, если есть большой стаж (42/37). Но сейчас в этот стаж не включается служба в армии.

Это вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение мужчин, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и тех, кто в армии не служил. Пока одни служили в армии, другие в это время зарабатывали деньги и стаж, и теперь могут выйти на пенсию на 2 года раньше.

«Единая Россия» предлагает исправить ситуацию. Законопроект почти готов, по данному вопросу ведутся переговоры, отметил замруководителя фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев.

Напомним, ранее аналогичный проект вносила в Думу ЛДПР. Он был отклонен.