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💥 Службу в армии хотят включить в стаж для досрочной пенсии

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Рубрика Пенсии
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В стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) предлагают включить срочную службу в армии.

Законопроект готовит «Единая Россия».

Напомним, сейчас можно уйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста, если есть большой стаж (42/37). Но сейчас в этот стаж не включается служба в армии.

Это вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение мужчин, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и тех, кто в армии не служил.

Пока одни служили в армии, другие в это время зарабатывали деньги и стаж, и теперь могут выйти на пенсию на 2 года раньше.

«Единая Россия» предлагает исправить ситуацию. Законопроект почти готов, по данному вопросу ведутся переговоры, отметил замруководителя фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев.

Напомним, ранее аналогичный проект вносила в Думу ЛДПР. Он был отклонен.

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