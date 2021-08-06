Не приняли охранную сигнализацию как основное средство. Что за это теперь будет?

Бухгалтер рассказывает, что не приняли как основное средство охранную сигнализацию. Что теперь с этим делать, исправлять? Или ничего не трогать? Что на это скажут налоговики?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Прошу совета, как быть: в 2019 году была установлена охранная сигнализация за 70 тыс.

Обнаружено, что и в налоговом, и бухгалтерском учете расходы списаны на 44 счет. Т.е. сигнализация не принята, как основное средство.

Акт составлен, как обычный акт приема передачи работ, где расписаны материалы и услуги, такие как доставка и монтаж, а в счете-фактуре написано — услуги по монтажу охранной сигнализации.

Можно ли исправить ситуацию следующим образом — списать услуги на 44, а всякие гайки, провода и датчики на 10 счет, а потом и их на 44 счет?».

В комментариях советуют ничего не трогать:

«Ничего не делать. В НУ ничего и не должно быть принято, доход ваша сигнализация не формирует, ваши проводки никого не интересуют. Списали и списали».

Автор сомневается, не докопается ли налоговая к ошибкам в бухучете:

«Было бы здорово, конечно. Про налоговый понятно. При проверке могут зацепиться к неверному ведению бухучёта».

Советуют сослаться на техническую ошибку:

«Техническая ошибка. Принцип несущественности».

Еще пишут:

«Для налогового учета стоимость ОС 100 000 руб., т. е. списание для налога на прибыль не повлияло. По бух учету — нарушили. Если захотят, то накажут за неправильное ведение бухучета».

Вообще, если придут с выездной проверкой, там будут совсем другие суммы. И штраф за ошибки в бухучете там уже погоды не сделает:

«На выездные проверки с целью найти ошибки в бухучете давно не ходят. Так что непонятно, чего автор боится. Если есть риск прихода на выездную, значит будут доначислять миллионы и пугаться мелкого штрафа за ошибки в бухучете смешно».

Еще пишут, что «иногда сама сигнализация передается в пользование на время договора, потом забирается обратно».