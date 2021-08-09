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ИП не может сделать сам себе запись в трудовой

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Ведение предпринимательской деятельности не признается трудоустройством. Поэтому ИП не может сделать себе запись в трудовой книжке.

На это обратил внимание Минтруд в письме от 26.05.2021 № 14-6/ООГ-4834.

ИП не может заключить трудовой договор сам с собой. Так как иначе бы он выступал и в качестве работодателя, и в качестве работника одновременно.

Кроме этого, предпринимательская деятельность не является трудовой. А относится к самостоятельной деятельности, направленной на получение прибыли от продажи товаров, оказания услуг или выполнения работ. То есть предприниматель не выполняет никакой трудовой функции.

Поэтому ИП не может внести запись о ведение деятельности в трудовую книжку.

Туда вносится только информация о выполнении трудовых обязанностей.

Однако другим работникам ИП может вносить записи в трудовую. Так как в этом случае работодателем является предприниматель, а работником – другой человек.

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