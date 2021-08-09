Сколько стоит работа бухгалтера? ООО, УСН 15%, три кассы, выставка и шоурум

Компания на УСН 15%, шоурум, выставка, две кассы и еще Робокасса онлайн, Москва. Сколько будет стоить работа бухгалтера за ведение такой компании?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Прошу мнения насчет цены. Фирма, УСН „доходы минус расходы“, шоурум, выставка, две кассы плюс Робокасса онлайн. Москва. Сколько взять с них?».
В комментариях сказали, что вопрос некорректен — мало вводных:
«А обороты какие? А кто первичку делает/собирает? Количество персонала? Мало информации — вопросов ещё много возникает. P.S. Это все равно, что спросить: туфли, красные на каблуке — сколько стоят?».
Кто-то пишет, что непонятно, почему не могут люди свой труд оценить:
«Откровенно говоря, странно что регулярно цену спрашивают и не могут сами свой труд оценить».
Кто-то считает, что просто бояться продешевить:
«Боятся, что не дадут столько. И продешевить бояться».
Автор на это пишет, что не хочет демпинговать:
«Демпинговать не хочу. Кроме того, в разных видах деятельности сложно ориентироваться. Я по стройке в основном. А тут подвернулось вот».
Автору пишут, что не нужно бояться назначить именно свою цену:
«А не бойтесь свою цену назначить и оцените себя достойно. Не надо занижать цену, труд бухгалтеров уже и так обесценен».
Кто-то свой опыт описывает:
«Когда начинала, то просто на себя примерила, что мне неинтересны в принципе мелкие объекты и оплата за месяц в 10 тыс мне тоже неинтересна. Мне интересны объекты от 20 тыс. Поэтому, когда звонили крохоборы за 6-10 тыс, то шли в сад. Позвонил как-то один джигит с бывшей работы и давай гарцевать передо мной: я вот тоже ушел, я свой бизнес открыл и вот хотел у вас узнать — возьмёте вести? Ну, назвала ту цену, которую уже брала с аналогичных фирм. Цена застряла у него в глотке....и он растворился навсегда».
Автор пишет свой минимум, ниже которого она работать не будет:
«Ну меньше 25 тыс. я по-любому не возьму. Все равно интересно мнение профессионалов».
Кто-то еще в защиту автора довод приводит:
«Сфера деятельности может быть новая. Я тоже со всем этим не работала и мне было бы сложно оценить. Не ясно какие там трудозатраты».
В любом случае лучше просить побольше, все равно меньше дадут.
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