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Ведение ЧОП: какие подводные камни для бухгалтера?

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Рубрика Бухгалтерия
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Бухгалтеры делятся опытом и мнениями, какие подводные камни могут всплыть при ведении частной охранной организации. Кто-то считает, что их почти нет. А кто-то, наоборот, видит их там на каждом шагу.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Добрый день, нужна помощь. Какие подводные камни есть при ведении ЧОП?».

В комментариях пишут, что «никаких подводных камней»:

«Соблюдать условие лицезии, иметь штатное расписание со штатом, соответсвующим условиям лицензируемой деятельности, платить налоги и спать спокойно. Никаких подводных камней».

А вот кто-то пишет уже тонкости — из-за высокой текучки кадров постоянная практика с зарплатой:

«Для меня работа в ЧОП — это одна сплошная практика в начислении зарплаты. Люди бесконечно увольняются и с ними происходят разные жизненные перипетии. Вплоть до гибели на рабочем месте. Все остальное в плане учета без больших сюрпризов».

Еще у персонала определенная квалификация должна быть, но это больше кадровый вопрос.

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20 лет назад, пишут, решали как вести учет собак в ЧОПе:

«Лет 20 назад мы в ЧОПе решали как учитывать собак, но сейчас, вроде, с методологической точки зрения это не проблема».

Вот еще тонкости: от учета боеприпасов (если есть оружие) до отстранений директора:

«За ними там патроны прокуратура пересчитывает. Стрельбы и все такое.

А любимые санкции проверяющих органов — отстранение директора от деятельности. Готовьтесь к круговороту директоров в природе. Они там как Путин с Медведевым. Сегодня один за премьера, завтра другой. Так что документы подписывайте все и вовремя.

Этот директор у вас до первой проверки. Из плюсов — на топовых позициях красивые подтянутые мужчины средних лет».

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