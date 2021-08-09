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Через Госуслуги можно будет получить полную информацию о трудовой деятельности

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Рубрика Электронные трудовые книжки
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Если работник выбрал ведение электронной трудовой книжки, то через Госуслуги он сможет получить подробную информацию о трудовой деятельности.

Об этом сообщил министр труда Антон Котяков в интервью «Россия-24».

«Со временем мы еще сделаем возможность увидеть всю свою электронную трудовую книжку со всем опытом работы на всех предприятиях, с периодами и так далее, с должностями [на портале госуслуг]», — рассказал Котяков.

Цитата по «ТАСС».

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Электронные трудовые книжки: всё о переходе и отчетности». Со скидкой 73%.
Уже сейчас через Госуслуги можно получить информацию о трудовой деятельности. Но в разрезе до и после 1 января 2020 года.

По периоду после 2020 года — полную.

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По периодам до 2019 года включительно — только про работодателя и время трудоустройства. Без должности.

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Напомним, в начале года был принят закон, предоставляющий возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.

Граждане могут обратится в ПФР, который согласно данным, указанным в бумажной трудовой книжке, внесет записи в ЭТК. При этом ПФР проверит, соответствуют ли эти записи сведениям, имеющимся в индивидуальном лицевом счете человека.

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