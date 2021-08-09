Попытка №2. В стаж для досрочной пенсии хотят включить службу в армии

Пока партия «Единая Россия» планирует внести законопроект о включении службы в армии в стаж для досрочной пенсии, ее уже опередили депутаты от ЛДПР.

Сегодня в Думу внесен законопроект № 1228722-7 с таким нововведением.

Отметим, что это второй аналогичный законопроект от ЛДПР. Первый был внесен еще в 2019 году. Его Дума отклонила.

Напомним, можно уйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста, если есть большой стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин). Но сейчас в этот стаж не включается служба в армии.

Эту несправедливость и пытаются исправить депутаты от ЛДПР.

«В целях устранения данной несправедливости законопроектом предлагается внести изменение в статью 13 Федерального закона „О страховых пенсиях“, согласно которому в страховой стаж для возможности назначения страховой пенсии ранее достижения установленного возраста выхода на страховую пенсию предлагается включать период прохождения военной службы по призыву», ‒ подчеркивают авторы проекта.