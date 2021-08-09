Требование от налоговиков: хотят пояснений по убытку и аналитические регистры. Давать ли им регистры?

Налоговики прислали требование, где хотят пояснений по убытку. А к пояснениям — аналитические регистры. И даже подробно расписали, что это со ссылками на НК. А бухгалтеры спорят, как они должны выглядеть, и обязаны ли они их предоставлять.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«По убытку прилетело требование. Хотят не просто расшифровку, а подробные пояснения и аналитические регистры в соответствии со ст. 313, 314 НК! Можем ли мы предоставить „аналитические регистры“ в виде обычной расшифровки данных в 1С из декларации?».

На скрине видно плохо, вот что там пишут:

«Необходимо представить подробные пояснения, обосновывающие размер убытка — 6 322 327 рублей, с указанием причин его образования. Кроме того, для подтверждения данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет), необходимо представить выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета в соответствии со ст. 313, 314 НК и (или) другие документы (п. 4 ст. 88 НК) по доходной и расходной части.

В соответствии со статьей 314 НК аналитические регистры налогового учета — сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями настоящей главы, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета.

Данные налогового учета — данные, которые учитываются в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налогообложения.

Согласно статье 313 НК формы аналитических регистров налогового учета в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:

наименование регистра;

период (дату) составления;

измерители операции в натуральном (если это возможно) и денежном выражении;

наименование хозяйственных операций;

подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров».

Дальше со ссылкой на НК пишут, что такое расходы.

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А в комментариях спросили:

«А вы хотите им давать регистры? Если у вас убыток, вы должны дать пояснения, а вот прикладывать дополнительные документы — это ваше право».

Кто-то спрашивает, разве не утверждены у них регистры:

«А что, у вас не утверждены регистры в приложении к учетной политике?».

Кто-то пишет по этому поводу:

«В УП пишем, что налоговые регистры — на основе регистров БУ, выгружаем ОСВ по результирующим счетам, и отправляем вместе с объяснительной. Налоговый регистр отличается от ОСВ наличием ИНН и некоторых других обязательных реквизитов в „шапке“ документа».

На это ответили, что форму нужно именно утвердить:

«Нет, форму надо именно утверждать. Какое ОСВ? Это аналитический учёт, там не должно быть счетов».

Завязался небольшой спор. Пишут:

«Если в УП указать, что регистры НУ — это ОСВ, карточки и пр. по данным НУ, то это и есть утверждение налоговых регистров».

В ответ пишут, что это не так:

«Нет, не правда. Надо утверждать эти формы, а не просто сослаться на что- то. И, повторю, что это не учёт по счетам, это аналитика, а не синтетический учет».

В ответ написали, что если хотят — пусть утверждают:

«Ну, хотите утверждать формы — пожалуйста. Мне достаточно отсылки в УП на формат регистра. На счетах налогового учёта есть вся необходимая аналитика. Суть от этого не меняется. Ещё ни один аудитор не запросил налоговый регистр. Даже не представляю, кто их печатает вообще».

По поводу аудиторов мысль продолжили:

«Скажу больше — ещё и ни одна налоговая не имела претензий к предоставленным налоговым регистрам в виде доработанных ОСВ (реквизитов добавить по НК».

Автор пишет, что у них раньше тоже принимали без претензий:

«Раньше они довольствовались „расшифровкой“ из Декларации... А тут — прям всё требование посвящено обзору ст 313 и 314 НК».

Еще автор в комментариях пояснила, что налоговики спросили именно по убытку, корректировок не было.

Коллеги, а вы что думаете?