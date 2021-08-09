Отсутствие на сайте ФНС информации о контрагенте обязывает налоговый орган предоставить информацию по отдельному запросу

Налогоплательщик направил в адрес налогового органа запросы в отношении третьих лиц (организаций) с целью узнать, предоставлялась ли ими бухгалтерская и налоговая отчетность за определенные периоды, уплачивались ли ими в эти периоды налоги и имеется ли недоимка, проводились ли в отношении этих организаций мероприятия налогового контроля.

Запросы мотивированы тем, что данная информация необходима в целях подготовки обоснованных возражений на акт проверки, а также в связи с отсутствием / непредоставлением информации в общедоступных источниках, либо с наличием информации только на текущую дату в разделе «электронные сервисы» подраздела «Риски бизнеса» «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность» сайта ФНС.

Налоговый орган не предоставил информацию по запросам, указав на то, что информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России в сети Интернет. (электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»). Налогоплательщики самостоятельно могут провести мероприятия по уточнению правового статуса и финансового положения своих контрагентов, исполнению ими требований налогового законодательства.

Налогоплательщик обжаловал отказ в предоставлении информации, но суд первой инстанции рассмотрел спор в пользу налогового органа исходя из того, что в силу п. 1.1 ст. 102 НК РФ запрошенные налогоплательщиком сведения с 01.01.2016 подлежат размещению в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и по запросам не представляются.

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, удовлетворив жалобу налогоплательщика. Суд учел, что на момент направления запросов интересующая налогоплательщика информация на сайте ФНС отсутствовала.

При этом отклонен довод налогового органа о том, что ранее вся запрошенная информация была размещена в открытом доступе, но налогоплательщик своевременно не воспользовался своим правом по проверке своих контрагентов на сайте уполномоченного органа. Суд отметил, что указанное обстоятельство не лишает право налогоплательщика на получение такой информации и не освобождает налоговый орган от обязанности по ее предоставлению (либо путем размещения в открытом доступе, либо в случае отсутствия такой информации в открытом доступе – по запросу налогоплательщика).

(постановление 17 ААС от 20.07.2021 по делу № А50-17/2021

ООО "Глобалгазинвест")