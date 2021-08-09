Нельзя выплачивать ИП за оказание услуг и быть взаимозависимым акционером. Эта схема приведет привлечению к ответственности по ст. 123 НК

Суд признал, что заключение договора на управление с взаимозависимым лицом фактически прикрывало трудовые отношения с ним и имело целью лишь минимизацию налогообложения

Между налогоплательщиком и ИП, применявшим УСН («доходы») был заключен договор на оказание услуг по управлению деятельностью налогоплательщика с выплатой вознаграждения в размере 5% от объема реализации.

По итогам проверки налоговым органом был сделан вывод о том, что между ИП (управляющим) и налогоплательщиком фактически складывались взаимоотношения по руководству последним, а договор на управление был заключен формально лишь для того, чтобы минимизировать налоговые обязательства налогоплательщика по налогу на прибыль. Для ИП заключение такого договора повлекло минимизацию налоговых обязательств по НДФЛ. В итоге налогоплательщику доначислен неудержанный им как налоговым агентом НДФЛ, и он привлечен к ответственности по ст. 123 НК.

Налогоплательщик в качестве возражений приводил доводы о том, что между ним и ИП отсутствовали скрытые трудовые отношения. Так, например, режим работы управляющего не соответствовал правилам распорядка трудового дня. Ему не были предоставлены такие социальные гарантии как право на отпуск, оплата временной нетрудоспособности. Он получал вознаграждение один раз в месяц, а не два, как это предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Размер вознаграждения зависел от эффективности его деятельности. Он нес затраты, связанные с оказанием налогоплательщику услуг по управлению (нахождение в командировках), которые ему не возмещались.

Между тем, при рассмотрении дела в суде были установлены следующие обстоятельства. ИП являлся одним из акционеров налогоплательщика и входил в состав его совета директором. Соответственно, вопрос об одобрении договора на оказание услуг по управлению с ИП выносился советом директоров, в состав которого входил сам же ИП. Затем проводилось общее собрание акционеров, в котором участвовали только 4 акционера, в том числе этот же самый ИП. При этом иные кандидатуры на должность управляющего не были предложены советом директоров и не рассмотрены акционерами.

Далее суд обратил внимание также на то, что: 1) договор на управление не содержит подробного описания характера и видов необходимых заказчику услуг, их объемов, а также иных индивидуализирующих конкретные услуги признаков; 2) в силу комплексного характера выполняемой работы деятельность управляющего подконтрольна Совету директоров (п. 2.6 договора), что для обычного взаимодействия сторон в рамках договора возмездного оказания услуг с конкретным предметом не свойственно; 3) за выполнение работы, предусмотрена ежемесячная установленная оплата, размер которой не зависел от фактического объема проделанных управляющим работ и услуг, а зависел от объема реализованной обществом продукции. При этом финансово-экономические показатели общества во внимание не принимались.

В итоге суды всех инстанций согласились с выводом о том, что, заключая с ИП договоры на оказание услуг по управлению, налогоплательщик имел единственный экономический эффект – получение налоговой выгоды. Иных причин, объективно свидетельствующих о невозможности заключения с ИП трудового договора при фактическом осуществлении им функций по управлению обществом в течение длительного времени, налогоплательщик не обозначил.

(отказное определение ВС РФ от 22.07.2021 по делу № А53-15452/2020

АО "ШЗГ")