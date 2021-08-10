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🏦 Офис банка, где у вас ячейка, закрыт на ремонт. Где искать содержимое ячейки?

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Рубрика Банки
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Что делать, если банковское отделение закрыто на ремонт, а в нем есть ваша ячейка? Куда все перенесли? Вот и автор вопроса тоже не знает.

Про интересную ситуацию рассказал пользователь Банки.ру.

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Кто-то посоветовал обратиться по вотсапу к чат-боту. Но это тоже не вариант, так как пользователь уже обращался:

«И он для бизнес-партнеров — робот послал меня в чат для физлиц. Но там меня уже утром послали — не хочу второй раз. Что делать?».

Редакция «Клерка» решила выяснить это вопрос через чат с сотрудниками Сбера. Бот не смог ответить, поэтому перенаправил нас на специалиста банка.

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Нам было сказано, что если в отделение банка есть открытая ячейка, то о реконструкции или закрытие на ремонт оповещают клиента. Причем предварительно, за 30 дней.

Но по тем контактным данным, которые были указаны в договоре.

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Хотя самое интересное было другое. Нас попросили сказать адрес отделения, в котором находится ячейка. И, действительно, специалист банка ответил, что это отделение работает, как уже и говорил автор вопроса.

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И вот что делать в этом случае? Где искать содержимое своей ячейки? Может кто сталкивался с такой ситуацией?

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