Работодатель не имеет права досматривать шкафчики сотрудников

Проводить досмотр личных вещей могут только сотрудники полиции или ведомственной охраны. Руководитель не может поручить эту обязанность службе безопасности. Тем более, без явных причин.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Досмотр вещей может быть проведен только для обнаружения предметов нарушения. Например, при краже в компании.

Причем его могут проводить только:

полицейские;

старшие в месте расположения охраняемого объекта должностное лицо ведомственной охраны или вневедомственной охраны при органах внутренних дел.

Просто так работодатель не имеет права проводить досмотр вещей или личных шкафчиков сотрудников. Тем более сотрудниками внутренней службы безопасности.

Только при совершенном нарушении и с сотрудником полиции или вневедомственной охраны.

А у вас в компании хоть раз проводили досмотр личных вещей?