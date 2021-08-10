Должен ли зам подходить только по навыкам? Или личное отношение тоже важно? Ведь зам — это вторые руки и первый помощник главбуха.

Вот такой интересный вопрос задали в «Красном уголке бухгалтера»:

«Взяли бы себе зама из ЗУПа , за которым тоже чистятся хвосты? Поясню сразу, до прихода главбуха, все остальные уже работали, а зарплатница была протеже бывшего финика?».

А теперь предыстория.

Компания — торговая с экспортом-импортом, НДС, ОС, НМА и прочим полным набором. В штате 100 человек. А в бухгалтерии — главбух и 4 бухгалтера.

Главбух занимается покупателями со всеми вытекающими, отчетностью и частично обязанностями финдиректора (банки и прочее).

Так вот, бухгалтер по зарплате хочет занять место заместителя главного бухгалтера. Да еще и как интересно это все происходит:

«Загвоздка в том, что в замы рвется бух по зарплате и обижается, что ей не оказывается должное внимание, а по представлениям светлого будущего у главбуха, что зам - это все-таки рабочая лошадка, с пониманием, что такое НДС, или чем отличается налоговая и бух. прибыль, и где искать и то, и другое».

Как отметил автор поста, конечно, надо было сразу менять штат бухгалтерии. Но в то время это не сделала.

А вот как сейчас быть — в сомнениях.

Кто-то сразу без сомнения ответил — такого работника надо увольнять:

«По мне, я бы её, ЗП-красотку, уволила. Раздражает и портит жизнь. В бухгалтерии одна королева».

Другие отметили, что в замы брать не надо. Даже если и была бы профи. Отношения между замом и главбухом очень важны:

«Из поста видно, что дело не только в компетенциях, но и в плоскости межличностных отношений. Зачем брать, пусть даже и супер профи (но это не так), человека, который бесит. Зам — правая рука, человек на которого можно положиться, и от которого ожидается поддержка, если потребуется».

Был один комментатор, который предложил выбрать двух замов:

«Сделать 2 зама — один зам по налогам, другой — по з/п. И все счастливы, тем более, что массовик-затейник не жадный».

Но не все стали рассуждать о профессионализме. Кого-то просто повеселила сама ситуация:

«„Обижульки“ на работе за неоказанное внимание? Не только не обучать, не приближать, но и при возможности — заменить».

«А чего не сразу главбухом или, на худой конец, гендиром?».

А кто-то посоветовал нагрузить ее еще и кадрами. Сразу забудет про должность зама:

«Подарите ей кадры и на этом карьерный рост должен закончиться. Зам для главбуха тот, кто знает НДС, Прибыль и прочие налоги (кроме ЗП) или часть из них».

А как бы вы поступили в данной ситуации?