Можно ли подать ликвидационный баланс с задолженностью?

Компанию ликвидируют, но у нее осталась небольшая задолженность — единственный участник заём давал своей компании. Что теперь с этим займом делать, можно ли списать? И самое главное, отражать ли его в ликвидационном балансе?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Может быть ликвидационный баланс с непогашенным займом? Заём от учредителя юридического лица (доля 100%). Деятельности нет давно. Возвращать нечем. Давали заём на оплату аренды. Прощение долга — внереализационный доход. Денег на налог тоже нет».

В комментариях советуют:

«Спишите в доход, если он участник с долей 100%, налог платить не надо».

Но на этот совет пишут, что Минфин с таким подходом не согласен.

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Вот еще пишут, что ПЛБ с непогашенным займом может быть:

«Промежуточный ликвидационный баланс может быть с непогашенным займом. Далее — вы должны списать кредиторку в состав внереализационных доходов, если активов чтобы рассчитаться нет, оформив соответствующий пакет документов.

Но я на другой момент обращаю внимание. При прощении долга учредителя налог на прибыль с суммы прощенного долга не возникает. Налог может быть только с ранее начисленных процентов. Вопрос спорный, так как имеется противоположная позиция Минфина.

Но я бы поспорила, так как это мнение Минфина, а не норма НК РФ. Пока мнение ВАС РФ по данному моменту отсутствует».

Кто-то пишет сдавать нулевой баланс:

«Нулевой надо сдавать. Что в последнем сданном балансе, кроме кредиторки? Запасы, дебиторка, прибыль?».

Автор пишет, что «маленькая дебиторка и убыток».

Еще раз советуют в доход списать:

«Как писали выше коллеги, „Спишите в доход, если он 100 участник, налог платить не надо“ — нормальный вариант. Спросит налоговая — напишете, что ошибочно бухгалтер учёл как заём, а согласно договору это была именно невозвратная помощь участника. А может и не спросит никто. В любом случае вас не накажут за нулевой баланс, в худшем случае просто отказ в регистрации будет. А в лучшем все хорошо будет, процентов 70, как мне кажется».

Кто-то просто советует сдавать, а если будет отказ — тогда уже думать:

«Думаю надо сдать баланс, все будет хорошо , если что-то не так, то будете думать. Я делала ликвидационные балансы, понимая сама что не пройдёт, дебиторка, кредитора. Всегда было удачно! Удачи и вам. Правильно вам написали, что можно как помощь учредителя».

Автор в итоге пишет:

«Я думаю, что сделаю текущей датой финпомощь от учредителя и этой суммой верну заём. Налоговая же не знает, кому мы были должны. Или пересдать промежуточный баланс, списав заём ранней датой до письма Минфина».

В любом случае, если баланс окончательный — то он должен быть весь с нулями. Иначе откажут.