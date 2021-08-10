Хотите льготную ставку налога на прибыль при благотворительности? Учтите, что благотворитель, так и благополучатель должны быть в одном регионе

Суд признал, что для применения льготной ставки по региональному налоговому закону при осуществлении благотворительной деятельности на территории этого региона должны находиться как благотворитель, так и благополучатель

Региональным налоговым законом была предусмотрена льготная ставка по налогу на прибыль, зачисляемому в бюджет этого региона, для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории области и направивших в текущем налоговом (отчетном) периоде 7 и более процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые цели, указанные в региональном законе «О благотворительной деятельности».

Налогоплательщик (благотворитель) по договору о сотрудничестве обязался безвозмездно передать контрагенту (Фонду) денежные средства, на строительство общеобразовательной организации (школы) и общежития. Однако предполагалось, что строительство данных объектов будет осуществляться на территории соседнего региона, а не в том регионе, в котором находился налогоплательщик.

В связи с этим налоговый орган пришел к выводу о неправомерности применения налогоплательщиком льготной ставки по налогу на прибыль. По его мнению, для применения льготной ставки необходимо, чтобы и благотворитель (направивший в текущем налоговом периоде 7 и более процентов облагаемой налогом прибыли на указанные в законе социально значимые цели), и благополучатель (получивший такие благотворительные пожертвования) осуществляли деятельность именно на территории своего (а не соседнего) региона, а также состояли на учете в налоговых органах своего региона, в том числе через обособленные подразделения.

Налогоплательщик возражал против такой позиции налогового органа, ссылаясь на то, что региональный налоговый закон прямо указывает на то, что на территории региона должен располагаться только благотворитель, а не благополучатель. Налоговый орган безосновательно посчитал, что и благополучатель должен находиться на территории этого же региона, что является абсурдным, т.к. благотворительная деятельность носит глобальный, общегосударственный характер.

Несмотря на это, суд рассмотрел спор в пользу налогового органа, отметив, что согласно ст. 1 регионального закона «О благотворительной деятельности» данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением гражданами и (или) юридическими лицами благотворительной деятельности на территории данной области. Таким образом, региональное налоговое законодательство распространяет свое действие на территорию данной области и направлено на развитие данной области. На основании изложенного, для получения льготы благотворитель и благополучатель должны осуществлять деятельность на территории этой области, состоять на учете в налоговых органах этой области, в том числе через обособленные подразделения.

Средства, используемые на строительство объектов на территории другого субъекта РФ, не могут относиться к благотворительным пожертвованиям в целях применения регионального налогового закона.

(постановление 11 ААС от 08.07.2021 по делу № А55-5446/2021

АО "РЕИМПЭКС")