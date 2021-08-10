Ходить в магазин за молоком можно будет со своим бидончиком?

Людям хотят разрешить ходить за продуктами со своей тарой. Это позволит не допустить роста цен на товары.

С такой инициативой выступил союз потребителей. Предложение было направлено вице-премьеру Виктории Абрамченко, сообщают «Известия».

Возможность людей использовать свою тару позволит уменьшить расходы на создание и переработку одноразовой тары.

Что частично задержит повышение цен.

Напоминаем, что власти хотят увеличить норму утилизации упаковки до 100%. Сейчас – 23%.

Союз потребителей опасается, что увеличение этой нормы может повлечь рост цен на продукты.

Кроме этого. возможно, в оборот могут ввести многоразовую стеклянную тару, которую можно будет сдавать.

Ну что, друзья, вспоминаем советские времена?