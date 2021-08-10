ВУЗам запретили вводить безосновательные ограничения для непривитых студентов

Минобрнауки будет проверять каждую жалобу на ВУЗ из-за ограничений в отношении непривитых. Если будет выявлено серьезное ущемление прав — применять административные меры.

Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на круглом столе.

«Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения», — озвучил Афанасьев.

Также замглавы Минобрнауки отметил, что никаких запретов из-за отказа от вакцинации не должно применяться к студентам:

«Никаких изъятий, исключений, ограничений, в том числе запрета на заселение в общежития, быть не может. Никакие рекомендации этого не предусматривают, они носят общий характер»

Ранее на «Клерке» писали, что студентов с медотводом и непривитых предложили отправить на удаленку.