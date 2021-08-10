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Бизнес будет платить налоги единым платежом

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Единый налоговый платеж, который сейчас действует для физлиц, распространят и на бизнес.

ФНС недавно разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета». Сумма лота — 4,6 млн руб., пишет РБК.

Налоговики планируют распространить механизм на всех участников правоотношений, включая юрлиц и ИП, дав им возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.

Как говорится в техническом задании закупки, цель внедрения единого налогового счета — снижение издержек государственного управления и повышение сервисной составляющей налоговой службы.

В ФНС озвучили плюсы от этого нововведения:

  • удобство уплаты налогов;
  • исключение ошибок при заполнении расчетных документов;
  • взаимоучет долгов и переплат;
  • сервисы для бизнеса в режиме реального времени.

Напомним, законопроект о едином налоговом платеже для юрлиц и ИП прошел первое чтение в Госдуме.

Единый налоговый платеж будет добровольным, то есть у бизнеса сохранится право платить налоги и взносы отдельными платежками.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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