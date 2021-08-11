Появились новые бланки по мотивированному мнению налоговиков

Приняли формы и форматы документов, используемых налоговым органом при составлении мотивированного мнения.
Речь идет о налоговом мониторинге.
Опубликован приказ ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/477@, зарегистрированный Минюстом 10.08.2021.
Поясним, мотивированное мнение налогового органа отражает позицию ИФНС по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов.
Оно бывает двух видов:
- по запросу организации — в случае, если у нее есть не урегулированные вопросы по соблюдению налогового законодательства (п.4 статьи 105.30 НК);
- по инициативе налогового органа — в случае, если установлен факт, свидетельствующий о нарушении налогового законодательства (п.3 статьи 105.30 НК).
Налоговый мониторинг взамен традиционных проверок. Как это работает?Утвердили следующие бланки:
- форму уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения;
- форму запроса о предоставлении мотивированного мнения;
- форму решения о продлении срока направления мотивированного мнения;
- форму мотивированного мнения;
- форму уведомления о согласии с мотивированным мнением;
- форму разногласий на мотивированное мнение;
- форму уведомления о согласии (несогласии) с мотивированным мнением по результатам взаимосогласительной процедуры;
- форму уведомления об изменении (оставлении без изменения) мотивированного мнения;
- форму уведомления о наличии (об отсутствии) невыполненных мотивированных мнений.