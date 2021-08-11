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Появились новые бланки по мотивированному мнению налоговиков

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Рубрика Налоговый мониторинг
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Приняли формы и форматы документов, используемых налоговым органом при составлении мотивированного мнения.

Речь идет о налоговом мониторинге.

Опубликован приказ ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/477@, зарегистрированный Минюстом 10.08.2021.

Поясним, мотивированное мнение налогового органа отражает позицию ИФНС по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Оно бывает двух видов:

  • по запросу организации — в случае, если у нее есть не урегулированные вопросы по соблюдению налогового законодательства (п.4 статьи 105.30 НК);
  • по инициативе налогового органа — в случае, если установлен факт, свидетельствующий о нарушении налогового законодательства (п.3 статьи 105.30 НК).
В случае несогласия организации с мотивированным мнением, в ФНС России проводится взаимосогласительная процедура, по итогам которой ФНС уведомляет организацию об изменении мотивированного мнения либо оставлении его без изменения.

Налоговый мониторинг взамен традиционных проверок. Как это работает?

Утвердили следующие бланки:

  • форму уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения;
  • форму запроса о предоставлении мотивированного мнения;
  • форму решения о продлении срока направления мотивированного мнения;
  • форму мотивированного мнения;
  • форму уведомления о согласии с мотивированным мнением;
  • форму разногласий на мотивированное мнение;
  • форму уведомления о согласии (несогласии) с мотивированным мнением по результатам взаимосогласительной процедуры;
  • форму уведомления об изменении (оставлении без изменения) мотивированного мнения;
  • форму уведомления о наличии (об отсутствии) невыполненных мотивированных мнений.

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