За работу по совместительству во время больничного могут уменьшить пособие

Работник может быть на больничном на основной работе и работать по совместительству. Но за это можно уменьшить размер пособия по временной нетрудоспособности в некоторых случаях.

Такой ответ дал Роструд на вопрос сайта Онлайнинспекция.рф.

ТК не запрещает работнику уйти на больничный по основной работе, но продолжать выполнять трудовые функции по совместительству.

Работодатель, который назначит пособие по временной нетредоспособности может уменьшить его размер. Но только при условии, что сотрудник нарушил рекомендации лечащего врача.

Пособия 2021: что нужно знать бухгалтеру и кадровику». Со скидкой 20%. Учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «». Со скидкой 20%.

Например, работнику прописан постельный режим с лечением, а он вышел на рабочее место по совместительству. В этом случае можно уменьшить размер пособия.

А если сотруднику прописано лечение на дому, на основной работе он взял больничный, а по совместительству работал удаленно, то уменьшить размер пособия не получится.

А у вас в компании хоть раз уменьшали размер пособия по больничному?