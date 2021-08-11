Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми, чтобы потом не пришли налоговики? Вебинар 20 августа

Бизнес любит работу с самозанятыми — меньше затрат, чем на штатного работника. Но налоговики это не очень любят и постоянно грозят доначислить, если сочтут, что есть факт подмены трудовых отношений. Как правильно сотрудничать с плательщиками НПД? Какие нюансы учесть?

20 августа в 13:00 (МСК) эксперты YouDo Бизнес и hh.ru проведут вебинар «Как бизнесу правильно сотрудничать с самозанятыми»‎, где расскажут про особенности работы с ними, разберут, как минимизировать риски и получить максимальную выгоду для всех сторон.

Налоговый режим для самозанятых еще очень молодой и пока не стал общеизвестной практикой. Компаниям все еще приходится сталкиваться с:

рисками переквалификации отношений в трудовые;

отношений в трудовые; сложным процессом выплат через банки;

процессом выплат через банки; самостоятельной проверкой статуса самозанятого при проведении транзакций;

самозанятого при проведении транзакций; высокой нагрузкой на ведение кадрового делопроизводства

на ведение кадрового делопроизводства и многим другим.

Кроме того, налоговики сразу предупреждали бизнес — не стоит увлекаться работой с самозанятыми и подменять ими трудовые отношения. Бюджету нужны деньги. Но если действовать правильно и аккуратно — то с самозанятыми вполне можно работать.

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