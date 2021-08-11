Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Клиент отказывается платить бухгалтеру за работу. Как его заставить?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Карьера бухгалтера
Версия для печати

Что делать бухгалтеру, если клиент после оказанной услуги не хочет платить. Не потому, что услуга плохо сделана, а просто решил сэкономить. Бухгалтер же «только отчеты рисует и кнопки нажимает». Как от такого хамства защититься?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Здравствуйте, подскажите, заказчик отказывается оплачивать закрытие компании, отчёты у него на почте, кто сталкивался?».

В комментариях подсказали:

«Всегда что-то держите у себя до полной оплаты. И даже после оплаты тоже что-то удерживайте... Пригодится».

Кто-то советует сдачу отчетов отменить:

«Надо просто отменить сданные отчеты — работает идеально».

Но тут автор пишет, что сама их научила, как сдавать, а им присылает в pdf.

Центр обучения «Клерка» предлагает запись вебинара «Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?». Со скидкой 60%.

Еще посоветовали брать аванс:

«Обязательно аванс и затем частями оплата за работу. Так, чтобы после подачи отчетов к оплате оставалось как за услуги курьеру. Тысяча, полторы. Не так и жалко».

Кто-то делится своим опытом и рассказывает, как можно неблагонадежного клиента сразу выявить:

«Обычно, из моего опыта, когда отчеты делала для ИП по объявлению, те, кто возражают: „а вдруг вы нас кинете“, в половине случаев сами кидалы. Огромная редкость, кто сразу платит аванс, чтобы потом не доплатили».

Автор ее спросила, отказываются ли после такого от нее. Ей ответили:

«У меня мало кто отказывался, редко. Как-то, видимо, внушала доверие. Но вот точно говорю, кто начинал канючить, что „ой а как это я вам заплачу, а вдруг вы на эти 3-5 тыщ в Мексику уедете“? Потом не гасили вторую часть платежа, половина людей точно. Но я специально ценник ставила такой, что не жалко».

Кто-то пишет, что старается не брать разовые услуги:

«Я разовые услуги редко оказываю. С постоянными все просто — счет, через несколько дней письмо с темой „Повторно!“, дублирование в ватсапе „Повторно“ и извещение о приостановке обслуживания последним. Оплата обычно происходит на этапе повторного письма или сообщения в ватсап. Но услуги до этого момента не оказываем, стоп-лист на доске написан (если вдруг кто-то решит позвонить — спросить/попросить)».

А у кого-то подобный случай был, когда клиент не стал платить:

«Да тоже было, я, „старый моряк“, согласилась восстановить базу и досдать 2020-й. После сдачи нулевок по налогам и снятия блокировки расчет не пришёл. На этом я и остановилась».

В данном случае автору поста посоветовали просто забыть и отнестись как к уроку:

«Забудьте, воспринимайте, как урок. Вы на свой риск тратите время и все делаете, далее он платит и через пять минут получает результат. Нет — свободны».

Как в избитой фразе о том, что ничего так не поднимает веру в человека, как 100% предоплата.

Подборка полезных мероприятий

Разместить