Клиент отказывается платить бухгалтеру за работу. Как его заставить?

Что делать бухгалтеру, если клиент после оказанной услуги не хочет платить. Не потому, что услуга плохо сделана, а просто решил сэкономить. Бухгалтер же «только отчеты рисует и кнопки нажимает». Как от такого хамства защититься?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Здравствуйте, подскажите, заказчик отказывается оплачивать закрытие компании, отчёты у него на почте, кто сталкивался?».

В комментариях подсказали:

«Всегда что-то держите у себя до полной оплаты. И даже после оплаты тоже что-то удерживайте... Пригодится».

Кто-то советует сдачу отчетов отменить:

«Надо просто отменить сданные отчеты — работает идеально».

Но тут автор пишет, что сама их научила, как сдавать, а им присылает в pdf.

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Еще посоветовали брать аванс:

«Обязательно аванс и затем частями оплата за работу. Так, чтобы после подачи отчетов к оплате оставалось как за услуги курьеру. Тысяча, полторы. Не так и жалко».

Кто-то делится своим опытом и рассказывает, как можно неблагонадежного клиента сразу выявить:

«Обычно, из моего опыта, когда отчеты делала для ИП по объявлению, те, кто возражают: „а вдруг вы нас кинете“, в половине случаев сами кидалы. Огромная редкость, кто сразу платит аванс, чтобы потом не доплатили».

Автор ее спросила, отказываются ли после такого от нее. Ей ответили:

«У меня мало кто отказывался, редко. Как-то, видимо, внушала доверие. Но вот точно говорю, кто начинал канючить, что „ой а как это я вам заплачу, а вдруг вы на эти 3-5 тыщ в Мексику уедете“? Потом не гасили вторую часть платежа, половина людей точно. Но я специально ценник ставила такой, что не жалко».

Кто-то пишет, что старается не брать разовые услуги:

«Я разовые услуги редко оказываю. С постоянными все просто — счет, через несколько дней письмо с темой „Повторно!“, дублирование в ватсапе „Повторно“ и извещение о приостановке обслуживания последним. Оплата обычно происходит на этапе повторного письма или сообщения в ватсап. Но услуги до этого момента не оказываем, стоп-лист на доске написан (если вдруг кто-то решит позвонить — спросить/попросить)».

А у кого-то подобный случай был, когда клиент не стал платить:

«Да тоже было, я, „старый моряк“, согласилась восстановить базу и досдать 2020-й. После сдачи нулевок по налогам и снятия блокировки расчет не пришёл. На этом я и остановилась».

В данном случае автору поста посоветовали просто забыть и отнестись как к уроку:

«Забудьте, воспринимайте, как урок. Вы на свой риск тратите время и все делаете, далее он платит и через пять минут получает результат. Нет — свободны».

Как в избитой фразе о том, что ничего так не поднимает веру в человека, как 100% предоплата.