Как выбрать банк с выгодным РКО? Воспользуйтесь калькулятором от «Клерка»!

Банков в стране много, даже несмотря на постоянные чистки ЦБ. Какой выбрать для открытия счета и расчетно-кассового обслуживания? Сидеть и штудировать предложение от каждого банка? Или читать в интернете обзоры, которые устаревают в момент выхода?

Мы специально для вас создали классный и очень удобный инструмент — Калькулятор выгодного РКО.

При создании мы учли все: и количество платежей в месяц, и суммы по внесению и снятию наличных, и среднемесячный остаток на счете. И другие параметры, от которых зависит, сколько вы заплатите банку.

Как видите, запутаться трудно, пользоваться легко. Просто впишите все нужные вам параметры и смотрите, какой банк он вам порекомендует.

Берите и пользуйтесь!