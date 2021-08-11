В каком случае налоговики должны пересчитать земельный налог за все время, а не только за три года?

Налоговики обязаны пересчитывать земельный налог даже по периоду, превышающему три года. При условии, что кадастровая стоимость была изменена по рыночной стоимости, а сумма налога уменьшилась.

Такое распоряжение дано в письме ФНС от 07.07.2021 № СД-4-21/10567@.

КС в постановлении от 15.02.2019 № 10-П отметил, что налогоплательщик имеет право потребовать пересчитать земельный налог, если его кадастровая стоимость была оспорена или изменена. Причина изменения — по рыночной стоимости, которая меньше кадастровой.

То есть только если сумма налога уменьшилась. В этом случае пересчитывать надо за все периоды, а не только за последние три года.

Поэтому теперь налоговики не имеют права отказывать людям в пересчете земельного налога за период, превышающий три последних года. При условии уменьшения кадастровой стоимости земельного участка по размеру рыночной цены.