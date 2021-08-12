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Люди смогут получить помощь от государства, подав заявление только в один госорган или через куратора

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Рубрика Общество. Люди. События
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Власти хотят упростить порядок получения госуслуг. Предлагается использовать куратора соцслужб или межведомственное взаимодействие.

Такое предложение озвучила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на пресс-конференции в «ТАСС».

Упростить процедуру получения госуслуг можно через улучшенное межведомственное взаимодействие.

«Если [человек] уже обратился в органы власти с запросом либо на материальную поддержку, либо получение услуги, то дальше нет необходимости дублирования этого пакета документов, оно обеспечивается за счет передачи, за счет межведомственного взаимодействия между структурами региональными, муниципальными и федеральными», — рассказала Светлана Чупшева.

Цитата по «ТАСС».

Второй способ — назначения куратора из соцслужб.

«В социальной помощи видим огромный запрос на службу тьюторского сопровождения, социального куратора, куратора случая. <...> Куратор случая должен обеспечить комплексную поддержку всех инструментов, организаций, направленных на семью, связанных с трудоустройством, уходом за детьми, помощью за родственниками старшего возраста, чтобы взрослые могли спокойно работать, чтобы выйти из зоны риска», — отметила глава агентства.

Цитата по «ТАСС».

В разработке решений по упрощению процедуры получения госуслуг участвуют 75 регионов.

Ранее на «Клерке» писали, что до конца 2023 года все госуслуги можно  будет получить 24/7 без похода в МФЦ. И правда, а почему бы не дать людям возможность оформить любые документы, справки или госпомощь через портал Госуслуги?

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