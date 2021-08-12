Налоговик оплачивал налоговые долги за граждан из своего кармана. Его отстранили

История, которую иначе, как «Робин Гуд, которого мы заслужили» — не назвать. Налоговик одной из подмосковных инспекций из своего кармана оплачивал мелкие долги людей перед бюджетом.

«Как бы это ни показалось странным, но налоговик сам, со своего счета оплачивал незначительные налоговые долги граждан, на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Мотивировал же он это тем, что сложнее, дольше и дороже пытаться с граждан взыскивать мелкие долги, возникшие перед бюджетом „техническим“ образом, либо в результате округления или доначисления пеней».

На налоговика начали жаловаться другие сотрудники инспекции. Дескать, показатели у него больше. Началась служебная проверка, налоговика отстранили.

Но с другой стороны, а что такого страшного он сделал? Бюджет не пострадал, даже наоборот. Да и не он один так делал — те же приставы тоже так иногда делали. Если сумма взыскания совсем маленькая, тем более, что рассылать уведомления должникам порой дороже выходит.

По матералам издания «TJournal».