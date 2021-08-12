Налоговики заваливают требованиями. Как на них отвечать, чтобы не доначислили и еще осталось время на работу?

Налоговые требования в некоторые компании сыплются, как из рога изобилия. То им пояснений дай, то документы, то вообще в саму инспекцию приди. И попробуй проигнорируй — оштрафуют. Что же с ними делать? Никакого времени не хватит на них отвечать.
Центр обучения «Клерка» предлагает бесплатно получить доступ к просмотру записи вебинара «МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?».
В записи вы найдете ответы на следующие вопросы:
- Чем отличаются требования о предоставлении документов, информации и пояснений?
- Что, если для дачи пояснений вызывают в налоговый орган?
- Требования до и во время проверки: основные отличия.
- Когда документы можно не давать, а когда дать нужно?
- Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор?
- Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?
- Ответственность за нарушение процедуры ответа на требование налоговой. Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку?
Спикер — Мария Ильяшенко, Управляющий партнер в «Юридическое партнерство Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ.
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