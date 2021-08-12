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Налоговики заваливают требованиями. Как на них отвечать, чтобы не доначислили и еще осталось время на работу?

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговые требования в некоторые компании сыплются, как из рога изобилия. То им пояснений дай, то документы, то вообще в саму инспекцию приди. И попробуй проигнорируй — оштрафуют. Что же с ними делать? Никакого времени не хватит на них отвечать.

Центр обучения «Клерка» предлагает бесплатно получить доступ к просмотру записи вебинара «МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?».

В записи вы найдете ответы на следующие вопросы:

  • Чем отличаются требования о предоставлении документов, информации и пояснений?
  • Что, если для дачи пояснений вызывают в налоговый орган?
  • Требования до и во время проверки: основные отличия.
  • Когда документы можно не давать, а когда дать нужно?
  • Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор?
  • Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?
  • Ответственность за нарушение процедуры ответа на требование налоговой. Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку?

Спикер — Мария Ильяшенко, Управляющий партнер в «Юридическое партнерство Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ.

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