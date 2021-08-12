Налоговики заваливают требованиями. Как на них отвечать, чтобы не доначислили и еще осталось время на работу?

Налоговые требования в некоторые компании сыплются, как из рога изобилия. То им пояснений дай, то документы, то вообще в саму инспекцию приди. И попробуй проигнорируй — оштрафуют. Что же с ними делать? Никакого времени не хватит на них отвечать.

Центр обучения «Клерка» предлагает бесплатно получить доступ к просмотру записи вебинара «МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?».

В записи вы найдете ответы на следующие вопросы:

Чем отличаются требования о предоставлении документов, информации и пояснений?

требования о предоставлении документов, информации и пояснений? Что, если для дачи пояснений вызывают в налоговый орган ?

? Требования до и во время проверки : основные отличия.

: основные отличия. Когда документы можно не давать , а когда дать нужно?

, а когда дать нужно? Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор?

от вас налоговый инспектор? Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?

требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений? Ответственность за нарушение процедуры ответа на требование налоговой. Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку?

Спикер — Мария Ильяшенко, Управляющий партнер в «Юридическое партнерство Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ.

Торопитесь записаться! Акция действует всего сутки.