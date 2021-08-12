😨 А вы работаете с токсичными клиентами? И кого из них вы к таковым относите?

Бухгалтеры рассказывают, какой клиент для них токсичный и будут ли они с ним работать. Кто-то работает с любыми, лишь бы платили. А кто-то специально выбирает еще и из тех, кто платит. Поскольку звонки по ночам, непонятные претензии и выслушивание проблем клиента здоровья не прибавляет.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Про «токсичных» клиентов пост. У некоторых аутсорсеров в соцсетях, да и в общении, проскакивает время от времени такое: «мы с токсичными клиентами не работаем», «они не ценят наш труд, пусть ищут бухгалтера/юриста в другом месте», «он такое просит, это один сплошной геморрой» и т. п.

А мы вот работаем. Нам как бы все равно на разные закидоны и личные качества клиента. Клиент к нам не за воспитанием приходит и не за лечением мозга, а за услугой. Мы продаем клиентам свои услуги, а они нам за это платят свои деньги. Такой вот у нас консенсус.

В целом тема «токсичных» клиентов неправильная и вот почему:

Вы когда в магазин за продуктам приходите, вам там всегда продают молоко, или только когда вы хорошо себя ведете? Вот и в услугах так же. Если вы занимаетесь бизнесом, то не вы выбираете клиентов, они вас выбирают. Очевидная же вещь. В ином случае — это не бизнес, а самозанятость, не более того. Сто человек сейчас скажут мне, что магазин — это другое, а вот в услугах нужно отбирать клиентов. Но они не правы, просто они — самозанятые! Не по правовому статусу, а по сути. Задача бизнеса — не ныть, а адекватно оценить «хотелки» клиента, предложить ему годный вариант и работать! Любой клиент, который платит вовремя — хороший. Все так называемые «токсичные» или «геморройные» или «сложные» клиенты всегда несут новые знания, навыки, опыт. Это реально и подтверждено нашей многолетней практикой. Они требуют то, что раньше никто не просил. Им надо так, как раньше никому не делали. Послать их нах — потерять шанс узнать новое. Сделать им так, как они просят (не бесплатно, конечно) — получить опыт, который потом можно мультиплицировать. Большинство «сложных» клиентов понимают, что они — не подарок. И они очень благодарны за то, что их «хотелки» удовлетворены. И от них потом идет трафик новых клиентов «по отзывам друзей». Реально, порой десяток «клиентов-лапушек» не приводит столько новых клиентов, как один удовлетворенный «клиент-сволочь»!

В общем, хочешь работать — работай. А хочешь поныть — тоже можно, но не долго, а потом снова работать«.

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?».

Комментариев было много, почти все они свелись к тому, что автор по-своему понимает слово «токсичный». Вот пример:

«А реально токсичных?

Есть такие, кто, к примеру, не предоставил первичку и доказывает, что вы ее потеряли и требует, требует, реально требует?

и требует, требует, реально требует? Кто не выполнил ваши рекомендации , сделал прямо наоборот и требует возмещения?

, сделал прямо наоборот и требует возмещения? А есть такие, которые при каждом контакте по полчаса рассказывают, что вы — плохая компания?

Кто-то прямо пишет, что автор, видимо, настоящих «токсичных» не встречал:

«Похоже, вы просто не встречали настоящих „токсичных“. Непонятно также, что вы понимаете под данным словом. Я, как истинный несостоявшийся психиатр, трижды работала с психопатами, и посмотрела на них с разных сторон — один был на 10 лет младше, второй ровесник, третий на 10 лет старше. И недавно говорила с подругой-психотерапевтом — реально по описанию у одного ПТСР, у другого — шизофрения, у третьего какой-то сложно-сочиненный невроз. В принципе, я нормально работала с каждым из них. С другой стороны, общение с такими людьми разрушает здоровье.

Учиться у них нечему. Такой опыт нужен психологу, психотерапевту, психиатру, но никак не бухгалтеру. И теперь все нарушенные товарищи идут мимо. Им не ко мне — не к бухгалтеру, не к налоговому консультанту. Им к другому специалисту».

В итоге, автор свой пост дополнил:

«Вынужден дополнить, потому что судя по комментам людям приходится работать просто с исчадиями ада какими-то или уголовниками. Под „токсичными“ я имел в виду не конченных психов и не уголовников, а клиентов со сложными, нестандартными запросами, сверхтребовательных, которым всегда здесь и сейчас, сто дел сразу, остальные подождут, и т.п., ну да, и грубых конечно (но без рукоприкладства)».

Еще кто-то писал, что клиент любой может быть, лишь бы платил. А кто-то — все равно выбирает более покладистого клиента, поскольку деньги деньгами, а звонки по ночам — того не стоят.

«Ну.. это как кто понимает, токсичность. Мне, в принципе, тож все равно на характер, пока деньги несет. Но, если мозг выел, по ночам звонит, и прочие бесчинства, то пытаюсь пару раз призвать к порядку. Нет — расстаемся. Да, теряю деньги, не куплю новую мебель, но, глаз перестанет дергаться. Зачем губить свою жизнь?».

Коллеги, а что вы думаете по этому поводу?