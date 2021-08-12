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Работодатель может оформить дубликат бумажной трудовой, даже если сотрудник выбрал ЭТК

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Рубрика Электронные трудовые книжки
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Работнику, выбравшему электронную трудовую, можно заполнить дубликат бумажной трудовой книжки. Информация оформляется в виде общего трудового стажа до трудоустройства в последнюю компанию, в которой сотрудник сейчас работает.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Выбор электронной трудовой не отменяет возможности оформить дубликат бумажной версии, если сотрудник ее потерял.

Поэтому он может обратиться к работодателю, у которого он сейчас работает с просьбой заполнить дубликат.

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Дубликат бумажной версии заполняется на основании копии трудовой, если она есть в компании. Но только при условии, что она была заверена должным образом (нотариусом или руководителем компании).

Данные вносятся в обобщенном виде: общее количество лет, месяцев, дней работы до трудоустройства к данному работодателю. То есть без уточнения работодателя, периодов работы и должностей работника.

Если копии трудовой нет или она не была заверена, то данные об общем стаже надо вносить по подтверждающим документам (трудовой договор, копии приказа о приеме и увольнении).

По организации, в которой сейчас трудится сотрудник, вносится полная информация, включая должность и вознаграждения, записи которых были сделаны в трудовую книжку ранее.

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