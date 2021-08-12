Если пора жаловаться в вышестоящую инспекцию, как можно это сделать?

Бухгалтер четыре раза жаловалась в инспекцию из-за решения, по которому начислили недоимку по страховым взносам, хотя с ПФР сверялись — все по нулям. В инспекции — ноль внимания. Как пожаловаться в вышестоящую? Какие варианты есть?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Друзья, подскажите пожалуйста алгоритм подачи жалобы в УФНС.
Вопросы:
- Не могу зайти на сайт ФНС по ЭП, можно ли подать на бумаге?
- Если да, то подаю в канцелярию налоговой, вынесшей решение?
- Можно ли подать жалобу на решение о принудительном взыскании? Или только на решение о привлечении к ответственности?
Сегодня получила решение о взыскании на требование, по которому написала 4 жалобы в инспекцию. На жалобы никакой реакции. Начислили страховые взносы в ПФР в 2021. Т.е. недоимку, по взносам, до 2017г. Как, за что и почему, добиться не смогла. Сверка с ПФР, по нулям, никаких задолженностей.
Имеет ли смысл записаться на прием к начальнику инспекции на прием?».
В комментариях посоветовали несколько вариантов, как можно пожаловаться:
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- через программу по сдаче отчетности;
- через сайт ФНС;
- через личный кабинет налогоплательщика;
- через канцелярию инспекции, на которую собрались жаловаться;
- еще через сайт Кремля можно.
Ситуацию прокомментировала Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting.
«Да, можно и нужно подавать в таких случаях жалобы на бумаге «под штамп». Такая жалоба должна подаваться в вышестоящий налоговый орган через канцелярию или общий отдел той инспекции, которая вынесла решение. Обжаловать можно любое решение инспекции, как о привлечении к отвественности, так и о принудительном взыскании.
Оставить жалобу налогоплательщика без ответа налоговый орган не имеет права. Но если ответ не получен в установленный законом срок, можно обращаться в суд. Увы, сейчас налоговики часто нарушают сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков, и бороться с этим можно только жалобами в ФНС и заявлениями в суд…
Запись на прием к инспектору мало что дает — бухгалтер пообщается с ним, поговорит, но ситуация вряд ли изменится. Хотя, в одном случае из десяти добиться правды удается именно так. Но здесь все зависит исключительно от человеческого фактора».