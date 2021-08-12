Банки достали звонками? Люди советуют, как защититься

Для блокировки ненужных звонков есть много приложений. Но не все готовы что-то устанавливать дополнительное на телефон. Так что же выбрать? Блокирующие приложения или черный список?

Участники Банки.ру обсуждали на сайте, как можно защититься от вечных звонков банков с предложениями кредита.

Один комментатор напомнил, что в телефонах есть встроенная функция:

«Функция "Белый список" есть не на всех телефонах. Ставить что-то с ПлейМаркета... Сомнительное удовольствие».

Но были и те, кто просто не берет трубку. А потом по Яндексу проверяет, кто звони:

«Просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Последние пару лет реально помогает :-) Потом обычно смотрю в Яндексе, что за номер — 99% спам или мошенничество».

Причем такой метод подтвердили и другие комментаторы:

«Я тоже так делаю, только еще добавляю по результатам в черный список. Всякие автоматические антиспам-сервисы никогда не использую — можно пропустить важный звонок или письмо».

Что нужно знать главбуху о беседе, опросе и допросе?». Он пройдет 7 сентября в 11:00 по Мск. А правда, ведь звонить-то могут по любому вопросу. А вдруг налоговая с претензиями? Надо быть готовыми ко всему. Поэтому учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «». Он пройдет 7 сентября в 11:00 по Мск.

Кто-то ответил, что можно подключить услугу у оператора связи:

«Попробуйте обратиться к своему оператору, возможно, есть какая то услуга. Например, в описании тарифа Смарт от МТС увидел: технологическая метка «МТС Антиспам. Метка» (с 10.03.2021). Что это за зверь такой, не знаю».

Другие посоветовали скачать приложение. Убедились на собственном опыте:

«Приложение: "Не бери трубку" установите и настройте нормально. Реально помогает».

Но не все с эти согласны. Приложения сканируют телефон. А взломы бывают у всех:

«Все эти приложения сканят ваш список контактов и сливают его налево. То же самое делают с вашими СМС-ками. Проще на 3-4 месяца включить режим приёма звонков только из списка контактов. Обычно, если трубку не поднимают, спамеры удаляют телефон из базы для обзвона».

Но вот что самое интересное, что звонят не только банки, но и другие компании. Те же самые Банки.ру.

Мы обсудили данный вопрос в нашей «Редакции». Выяснилось, что большинство предпочитают просто не брать трубку. Некоторые из них проверяют номер через Яндекс и потом принимают решение: отвечать или нет.

Но были и те, кто предпочитает устанавливать приложения для блокировки звонков, таких как «Не бери трубку».

А кто-то ответил, что все зависит от настроения. Иногда любит пообщаться и тогда проблем не видит. А если завал на работе или много дел по дому, то просто не реагирует на звонок.

А как вы защищаете себя от ненужных звонков? Или все же предпочитаете не брать трубку от неизвестных номеров?