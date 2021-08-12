👍 Действия налоговика, который оплачивал мелкие недоимки за людей, оценили на «Клерке»

«Робин Гуда, которого мы заслужили» положительно оценили. Еще и оказалось, что он такой не один.
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Читатели «Клерка» начали обсуждать новость про налоговика, который самостоятельно оплачивал небольшие недоимки (до 100 рублей) налогоплательщиков. Причем, положительно.
Кто-то отметил, что человек просто сам себе улучшал показатели. Почему бы и нет:
«Улучшал показатели, получал премию, с нее оплачивал долги. Вечный двигатель».
Другие же отметили, что налоговик явно все просчитал. А хотя, какая разница. Ему — премия, а налогоплательщикам — меньше заморочек.
«Премия, кстати, может быть выше. Думаю, всё там было подсчитано».
Один комментатор сказал, что за него тоже один раз налоговик заплатил:
«За меня тоже заплатили 17 копеек как-то. Не хотели разбираться, что программа неправильно пени считает, когда я закинул рублей 15 на налог, по которому недоимки не было никогда, а пени при этом начислили. Нет пеней — нет ошибки».
Как оказалось, такие «Робин Гуды» есть не только в налоговой, но и у бухгалтеров на аутсорсинге:
«Я тоже так иногда делаю со своими клиентами на аутсорсе. От этих показателей мой доход не зависит, а вот работы меньше, чем выяснять, откуда недоимка :-)».
А подытожим мы комментарием, что не правильно налоговика называть Робин Гудом:
«Это не Робин Гуд... Робин Гуд — у богатых забирал, а бедным раздавал :-) В данном случае — это финансовый маневр, получить премию допустим, заплатив 2 рубля при этом... Эх, злыдни коллеги! Зависть человеческая не имеет границ...».