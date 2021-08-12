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👍 Действия налоговика, который оплачивал мелкие недоимки за людей, оценили на «Клерке»

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Рубрика Бухгалтеры
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«Робин Гуда, которого мы заслужили» положительно оценили. Еще и оказалось, что он такой не один.

Подробнее о налоговике — тут.

Читатели «Клерка» начали обсуждать новость про налоговика, который самостоятельно оплачивал небольшие недоимки (до 100 рублей) налогоплательщиков. Причем, положительно.

Кто-то отметил, что человек просто сам себе улучшал показатели. Почему бы и нет:

«Улучшал показатели, получал премию, с нее оплачивал долги. Вечный двигатель».

Другие же отметили, что налоговик явно все просчитал. А хотя, какая разница. Ему — премия, а налогоплательщикам — меньше заморочек.

«Премия, кстати, может быть выше. Думаю, всё там было подсчитано».

Но не все налоговики такие хорошие. Поэтому учебный центр «Клерка» приглашает вас на бесплатный вебинар «Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание». Он пройдет 26 августа в 11:00 по Мск.

Один комментатор сказал, что за него тоже один раз налоговик заплатил:

«За меня тоже заплатили 17 копеек как-то. Не хотели разбираться, что программа неправильно пени считает, когда я закинул рублей 15 на налог, по которому недоимки не было никогда, а пени при этом начислили. Нет пеней — нет ошибки».

Как оказалось, такие «Робин Гуды» есть не только в налоговой, но и у бухгалтеров на аутсорсинге:

«Я тоже так иногда делаю со своими клиентами на аутсорсе. От этих показателей мой доход не зависит, а вот работы меньше, чем выяснять, откуда недоимка :-)».

А подытожим мы комментарием, что не правильно налоговика называть Робин Гудом:

«Это не Робин Гуд... Робин Гуд — у богатых забирал, а бедным раздавал :-) В данном случае — это финансовый маневр, получить премию допустим, заплатив 2 рубля при этом... Эх, злыдни коллеги! Зависть человеческая не имеет границ...».

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