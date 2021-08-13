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Сотрудник попал в ДТП по своей вине. Работодатель не должен возмещать ФСС выплату по несчастному случаю

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Рубрика Больничные
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Выплату пособия страхового несчастного случая сотруднику, попавшего в ДТП по своей вине, производит ФСС. Работодатель не должен возмещать фонду эту сумму.

Такое мнение высказал АС Волго-Вятского округа в своем постановлении.

Суть дела: два сотрудника попали в ДТП. Виновник — один из сотрудников.

ФСС выплатил пособие, так как несчастный случай был признан страховым на производстве.

Позже фонд попытался возместить сумму пособия с работодателя. Основание — компания возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей (ст. 1068, 1081 ГК). То есть ФСС имеет право подать обратное требование (регресс) к организации.

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Суд не согласился с данной позицией.

Компания является страхователем работников и производит отчисления в ФСС. Следовательно больничные должен оплачивать фонд.

Требовать от работодателя вернуть сумму пособия нельзя.

Скачать постановление АС ВВО от 16.07.2021 по делу № А82-14692/2020 можно тут.

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