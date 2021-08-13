Сотрудник попал в ДТП по своей вине. Работодатель не должен возмещать ФСС выплату по несчастному случаю

Выплату пособия страхового несчастного случая сотруднику, попавшего в ДТП по своей вине, производит ФСС. Работодатель не должен возмещать фонду эту сумму.
Такое мнение высказал АС Волго-Вятского округа в своем постановлении.
Суть дела: два сотрудника попали в ДТП. Виновник — один из сотрудников.
ФСС выплатил пособие, так как несчастный случай был признан страховым на производстве.
Позже фонд попытался возместить сумму пособия с работодателя. Основание — компания возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей (ст. 1068, 1081 ГК). То есть ФСС имеет право подать обратное требование (регресс) к организации.
Суд не согласился с данной позицией.
Компания является страхователем работников и производит отчисления в ФСС. Следовательно больничные должен оплачивать фонд.
Требовать от работодателя вернуть сумму пособия нельзя.
Скачать постановление АС ВВО от 16.07.2021 по делу № А82-14692/2020 можно тут.