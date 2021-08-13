А вы хотели бы платить все налоги одним платежом?

ФНС решила разрешить компаниям оплачивать все налоги единым платежом. А вы бы так хотели?
Потыкайте сначала опрос.
Единый налоговый платеж будет применяться добровольно. То есть компании смогут самостоятельно выбрать, как они будут платить налоги: единым платежом или нет.
В едином налоговом платеже ФНС видит такие плюсы:
- удобство уплаты налогов;
- исключение ошибок при заполнении расчетных документов;
- взаимоучет долгов и переплат;
- сервисы для бизнеса в режиме реального времени.
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