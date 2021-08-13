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А вы хотели бы платить все налоги одним платежом?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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ФНС решила разрешить компаниям оплачивать все налоги единым платежом. А вы бы так хотели?

Потыкайте сначала опрос.

Единый налоговый платеж будет применяться добровольно. То есть компании смогут самостоятельно выбрать, как они будут платить налоги: единым платежом или нет.

В едином налоговом платеже ФНС видит такие плюсы:

  • удобство уплаты налогов;
  • исключение ошибок при заполнении расчетных документов;
  • взаимоучет долгов и переплат;
  • сервисы для бизнеса в режиме реального времени.

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