🏦 Банки открывают брокерские счета своим клиентам как допуслугу

Около 60% инвестиционных счетов — пустые. В ЦБ предположили, что операционисты просто открывают такие счета в ходе взаимодействия с клиентами по другим операциям.

Такое мнение озвучил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Если говорить о структуре этого открытия счетов, то 60% счетов сегодня — пустые. То есть это некий инфраструктурный задел, который брокеры-банки делают в ходе взаимодействия со своими клиентами по другим операциям», — отметил Швецов.

Первый зампред рассказал, что банкам было направлено информационное письмо, в котором ЦБ порекомендовал не открывать брокерские счета без «сущностного информирования».

Кроме этого, еще на 19% инвестиционных счетов располагаются небольшие деньги — примерно по 10 тыс. рублей.

Это означает, что некоторые люди открывают такие счета для тестирования. То есть планируют сначала поторговать на бирже и посмотреть, стоит ли в это вкладываться или нет.

Остальные счета — активные.

Швецов предполагает, что в течение полугода пустые или тестовые счета могут начать пополняться. Так как именно через этот период времени люди, «почувствовав аппетит», начинают активно проводить операции по брокерскому счету.

Но только при условии, что благосостояние населения будет расти, а не пойдет на спад.