🍼 С 1 сентября молочку со сроком хранения более 40 дней надо маркировать

Молочную продукцию, срок хранение которой больше 40 суток, надо маркировать с 1 сентября 2021 года.
Сюда входит молоко, кроме сырого, сухое молоко, масло сливочное, творог, сливки, сгущенка, кисломолочные продукты с расширенным сроком годности и т. д.).
Подробнее о маркировке молочки на примерах — тут.
А с 1 декабря 2021 года маркировать надо будет и молочку со сроком хранения до 40 суток.
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Напоминается, что маркировка молочной продукции внедряется поэтапно:
- с 20 января 2021 г. — добровольная маркировка;
- с 1 июня 2021 г. — обязательная маркировка для мороженого и сыра;
- с 1 сентября 2021 г. — обязательная маркировка молочки со сроком годности более 40 суток;
- с 1 декабря 2021 г. — обязательная маркировка молочной продукции со сроком годности менее 40 дней;
- с 20 января 2022 г. — фиксация выбытия маркированной молочки со сроком годности 40 дней и менее через кассы;
- с 1 июня 2022 г. — фиксация выбытия маркированной продукции со сроком годности более 40 дней через кассы и ОФД;
- с 1 сентября 2022 г. — объемно-артикульный учет для оптовой и розничной торговли, а также для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе продукции из оборота в виде объемно-сортового учета;
- с 1 декабря 2022 г. — маркировка становится обязательной для фермеров, крестьянских фермерских и подсобных хозяйств.