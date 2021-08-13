📕 У должников будут изымать загранпаспорта. Законопроект внесли в Госдуму

У невыездных должников планируют изымать загранпаспорта. Законопроект внесли в Госдуму.
Напоминаем, невыездными признаются люди, которые имеют задолженность в сумме более 30 тыс. рублей. Подробнее об изъятии паспорта — тут.
При принятии решения об изъятии загранспаспорта не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, человеку выдается под роспись уведомление.
В нем должно быть указано:
- основание ограничения;
- срок ограничения;
- номер решения об изъятии загранпаспорта.
Порядок и сроки изъятия паспорта будут установлены дополнительным актом.
Законопроект предусматривает возможность невыездного должника получения копии протокола (акта), который будет составляться при процедуре изъятия, по заявлению.
Дополнительно предлагается изменить правила выдачи, признания недействительным и изъятия дипломатического или служебного паспорта из-за смены ФИО или недостоверных данных.
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