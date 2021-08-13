💰Пенсионные накопления будут выплачивать в виде пенсии в течение 22 лет

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца (22 года).

Законопроект с таким показателем внесен сегодня в Госдуму.

Поясним, этот показатель фигурирует в знаменателе пенсионной формулы и чем он больше, тем пенсия меньше.

В 2021 году действует такая же продолжительность — 264 месяца. В 2020 году показатель был меньше — 258 месяцев.

Напомним, пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина — до 77 лет.

Пенсионные накопления могут быть выплачены и единовременно, без размазывания их на 264 месяца. Но все зависит от суммы накоплений. Если она большая, и накопительная пенсия более 5 % от страховой, единовременная выплата не производится, деньги делят на 264 части и ежемесячно выплачивают человеку 1/264 часть накоплений.

Ранее власти хотели поменять эту методику, чтобы люди забирали деньги сразу в 55/60 лет, а не мелкими суммами в течение 22 лет.

Но пока ничего не изменилось.