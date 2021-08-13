Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💰Пенсионные накопления будут выплачивать в виде пенсии в течение 22 лет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца (22 года).

Законопроект с таким показателем внесен сегодня в Госдуму.

Поясним, этот показатель фигурирует в знаменателе пенсионной формулы и чем он больше, тем пенсия меньше.

В 2021 году действует такая же продолжительность — 264 месяца.

В 2020 году показатель был меньше — 258 месяцев.

Напомним, пенсионный возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, чтобы в виде пенсии выбрать все свои пенсионные накопления, мужчина должен прожить минимум до 82 лет, а женщина — до 77 лет.

Пенсионные накопления могут быть выплачены и единовременно, без размазывания их на 264 месяца. Но все зависит от суммы накоплений. Если она большая, и накопительная пенсия более 5 % от страховой, единовременная выплата не производится, деньги делят на 264 части и ежемесячно выплачивают человеку 1/264 часть накоплений.

Ранее власти хотели поменять эту методику, чтобы люди забирали деньги сразу в 55/60 лет, а не мелкими суммами в течение 22 лет.

Вместо копеечной накопительной пенсии люди смогут единовременно получить сотни тысяч рублей.

Но пока ничего не изменилось.

Подборка полезных мероприятий

Разместить