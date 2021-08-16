ИП может не применять ККТ при сдаче в аренду квартиры

Предприниматель на доходной упрощенке может не выдавать чеки, если он сдает в аренду жилую недвижимость. Но только при условии, что квартира в собственности.

Такой ответ дал Минфин в письме от 07.07.2021 № 30-01-15/53701.

ИП должен применять чеки при осуществлении расчетов с клиентами. Но есть и исключение.

Например, если предприниматель сдает личную жилую недвижимость, то есть квартиру или дом.

Также исключение предусмотрено и для аренды машино-места, если оно сдается вместе с квартирой.

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То есть, если ИП будет сдавать в аренду жилье, то применять ККТ и выдавать чеки не надо. Главное — собственником квартиры является сам предприниматель.