Как налогоплательщик сам себя наказал. Из-за ошибки в 6-НДФЛ налоговики выписали штраф

В курьезную историю попал участник нашего форума. Ему грозит штраф по НДФЛ в размере 20 % от неуплаченного в срок налога, который на самом деле уплачен вовремя.

Причем в данном случае речь не идет о неправомерных действиях налоговиков и их ошибке. Виноват сам налогоплательщик.

При составлении расчета 6-НДФЛ бизнесмен неправильно заполнил дату перечисления налога.

Зарплата за декабрь 2020 была выплачена 31 декабря, и соответственно срок уплаты НДФЛ — 11.01.2021. Но в 6-НДФЛ была указана дата 31.12.2020. Именно от этих данных налоговики и отталкивались, вынося решение о штрафе.

Между тем наш читатель уверен, что налоговики не правы. По его мнению, они должны ориентироваться на срок уплаты, оговоренный Налоговым кодексом, а не тот, что указан в 6-НДФЛ.

В НК четко сказано, что обязаны перечислить в установленный Кодексом (не мной) срок — пишет автор темы

Однако участники обсуждения с его претензиями к налоговикам не согласны:

«Это Вы нарушили правила указания этого срока, установленного кодексом.

Налоговая же не знает, что это была за выплата, если это был б/л или отпуск — срок уплаты как раз 31.12, а вы заплатили 11.01».

Коллеги утверждают, что бизнесмен угодил в ловушку, которую сам себе и устроил, не подозревая о последствиях.

В данном случае исправить ситуацию может уточненный расчет с правильной датой уплаты налога.

Обсуждение происходит в теме форума «Штраф за НДФЛ неперечисленный в срок налоговым агентом».