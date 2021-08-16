🏦 Банкам не нравится запрет на комиссию за перевод денег компании в другой банк

Банки озадачились противоречивой судебной практикой по вопросу взимания комиссии за перевод денег клиента на счет в другом банке при закрытии счета.

Речь идет, в том числе, о так называемой прощальной комиссии. В некоторых банках она достигает до 20 %.

Дело в том, что суды часто принимают решения в пользу клиентов, указывая, что «закрытие счета и перечисление остатка денежных средств не являются самостоятельной банковской услугой», и это некое «стандартное действие, не требующее каких-либо затрат и составляющее обязанность банка в силу закона», а, значит, банк не должен взыскивать такую комиссию или взыскивать ее в меньшем по сравнению с установленным в договоре размере.

В Ассоциации российских банков (АРБ) считают очевидным, что перечисление остатка денежных средств на счет клиента в другом банке при закрытии счета является самостоятельной банковской операцией, в связи с совершением которой

Это значит, что взимание комиссии в размере, установленном договором, при расторжении этого договора как по инициативе клиента, так и банка, не может рассматриваться в качестве действия, нарушающего какие-либо права клиента, считают банкиры.

В АРБ отметили, что данный вопрос затрагивает и всех клиентов (физлиц, юрлиц, ИП), и все случаи закрытия счета (по инициативе банка/ по инициативе клиента; в силу нарушения 115-ФЗ/ по иным основаниям и т. д.).

АРБ попросила Центробанк дать разъяснения по этому вопросу.