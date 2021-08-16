ИП на ОСНО учитывает доходы кассовым методом

При определении налоговой базы по НДФЛ индивидуальный предприниматель на ОСНО учитывает суммы доходов, полученные от осуществления предпринимательской деятельности, по дате их фактического получения.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/61101 от 30.07.2021.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК установлено, что дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Добавим, что доходы ИП на ОСНО свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15 %.

Об этом ранее сообщал Минфин в письме № 03-04-05/36907 от 14.05.2021.