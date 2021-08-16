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ИП на ОСНО учитывает доходы кассовым методом

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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При определении налоговой базы по НДФЛ индивидуальный предприниматель на ОСНО учитывает суммы доходов, полученные от осуществления предпринимательской деятельности, по дате их фактического получения.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/61101 от 30.07.2021.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК установлено, что дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Добавим, что доходы ИП на ОСНО свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15 %.

Об этом ранее сообщал Минфин в письме № 03-04-05/36907 от 14.05.2021.

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