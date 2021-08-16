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💉 90% работодателей столкнулись с отказниками от прививки против ковида без медотвода

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Рубрика Кадры
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Безосновательные отказы от вакцинации против ковида были у 90% компаний и ИП. 16% — отстраняли, а 5% опрошенных — даже увольняли отказников.

Такие результаты показало исследование «Актион Кадры и HR», сообщает Forbes.

Более 90% отметили, что у них в компании, на которые распространяется обязательная вакцинация, были отказники. Причем без медотводов:

  • 46,7% — менее 10% отказников от среднесписочной численности;
  • 33,2% — треть сотрудников штата, которые отказались от прививки;
  • 11,8% — более половины работников.

И только 8,3% опрошенных отметили, что безосновательных отказников не было.

А нам интересно ваше мнение. Потыкайте сначала в опросе.

С отказниками работодатели поступали следующим образом:

  • около 45% — не знают, что делать, ждут окончания периода вакцинации;
  • примерно 33% — ничего не делали, так как выполнили норму в 60% вакцинированных;
  • около 16% — отстраняли;
  • почти 5% — уволили, хоть это и не законно.

Обязательная вакцинация: как не поссориться с властями и не получить иск от работника — читать тут.

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