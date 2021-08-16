💉 90% работодателей столкнулись с отказниками от прививки против ковида без медотвода

Безосновательные отказы от вакцинации против ковида были у 90% компаний и ИП. 16% — отстраняли, а 5% опрошенных — даже увольняли отказников.
Такие результаты показало исследование «Актион Кадры и HR», сообщает Forbes.
Более 90% отметили, что у них в компании, на которые распространяется обязательная вакцинация, были отказники. Причем без медотводов:
- 46,7% — менее 10% отказников от среднесписочной численности;
- 33,2% — треть сотрудников штата, которые отказались от прививки;
- 11,8% — более половины работников.
И только 8,3% опрошенных отметили, что безосновательных отказников не было.
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С отказниками работодатели поступали следующим образом:
- около 45% — не знают, что делать, ждут окончания периода вакцинации;
- примерно 33% — ничего не делали, так как выполнили норму в 60% вакцинированных;
- около 16% — отстраняли;
- почти 5% — уволили, хоть это и не законно.
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