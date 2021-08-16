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💸 Кредит ради кредита: всегда ли выгодно досрочное погашение?

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Рубрика Кредиты
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Чем скорее удается сбросить бремя кредита — тем лучше, меньше отдавать банку процентов. Однако эксперт предостерегает, что не стоит отдавать банку все свои деньги ради досрочного погашения — это может привести к следующему кредиту.

Об этом рассказал руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

«Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — рассказал эксперт.

Он также указал, что у досрочного погашения больше плюсов, нежели минусов. Так, возвращать долг раньше срока почти всегда будет выгоднее — так можно уменьшить переплату по процентам. Понятно, что основной долг погасить придется в любом случае, но вот процентов можно заплатить в 2-3 раза меньше.

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Досрочное погашение бывает полное или частичное, когда вы ежемесячно кладете на счет сумму, превышающую обязательный платеж.

«Что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или вносить ежемесячно большие суммы — спорный вопрос. В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли. В этом случае переплату вы все равно сможете уменьшить, но еще и немного заработаете, хотя разница будет незначительная», — отмечает специалист.

Цитаты по «Прайм».

Досрочно гасить, конечно же, стоит. Однако, так ли много семей сейчас, во второй пандемийный год, имеют достаточную финансовую подушку?

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