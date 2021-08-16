Налоговики оштрафовали компанию почти на 5 млн по время проверки. Хотя им дали полный доступ

Налоговики не могут оштрафовать компанию за непредоставление документов, если выездная проверка проводится на территории компании с полным доступом к первичке и НДС.

Такое решение вынес ВС в июньском определении.

Налоговики проводили выездную проверку на территории компании. В результате — начисление НДС на сумму более 29 млн рублей, пени — более 7 млн рублей и штрафов в размере более 10,5 млн рублей. Причем один из штрафов на сумму 4,86 млн рублей — по статье 126 НК.

По ст. 126 НК - штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Компания подала в суд, оспаривая штраф по ст. 126 НК. Как отмечает налогоплательщик, налоговикам были представлены все оригиналы документов и полный доступ в 1С. Поэтому штраф — незаконен.

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ВС встал на сторону компании. Так как проверка проходила на территории налогоплательщика, компания в полном объеме предоставила доступ к первичной документации, в том числе к программе 1С.

Значит, компанию нельзя оштрафовать по ст. 126 НК за непредставление документов.

Скачать определение ВС от 21.06.2021 № 308-ЭС21-8996 можно тут.