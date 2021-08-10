Компания с 2006 года на упрощенке. А в 2021 году с расчетного счета списали штраф по НДС. Хотя с этого же периода висит и переплата. Что такое творится с налоговиками?
Вот такую информацию опубликовали в одной из групп в ВК.
Кто-то отметил, что такого быть не может. Штраф должны были списать:
«Какая-то чушь. Штрафы автоматом списываются спустя 3х-летний срок, если не взыскали с налогоплательщика».
Но автор поста звонил в налоговую. Сказали, надо было писать заявление:
«Про то и речь! Сейчас звонила в налоговую, сказали: вы не писали письмо на списание просроченной задолженности».
На что предположили, что налоговики просто не признали такую задолженность безнадежной.
«Значит Вашу задолженность не признали безнадежной к взысканию».
Может потому что компания все еще продолжает работать?
Но также автору поста посоветовали написать жалобу:
«Пишите жалобу».
Вот и что это такое? Налоговики перестали учитывать срок давности к штрафам и задолженностям?
Что делать в таком случае? Понять и простить налоговиков или же жаловаться?