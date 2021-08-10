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Налоговики списали штраф по НДС 15-летней давности. Как вообще такое может быть?

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Рубрика Налоговые штрафы
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Компания с 2006 года на упрощенке. А в 2021 году с расчетного счета списали штраф по НДС. Хотя с этого же периода висит и переплата. Что такое творится с налоговиками?

Вот такую информацию опубликовали в одной из групп в ВК.

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Кто-то отметил, что такого быть не может. Штраф должны были списать:

«Какая-то чушь. Штрафы автоматом списываются спустя 3х-летний срок, если не взыскали с налогоплательщика».

Но автор поста звонил в налоговую. Сказали, надо было писать заявление:

«Про то и речь! Сейчас звонила в налоговую, сказали: вы не писали письмо на списание просроченной задолженности».

На что предположили, что налоговики просто не признали такую задолженность безнадежной.

«Значит Вашу задолженность не признали безнадежной к взысканию».

Может потому что компания все еще продолжает работать?

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание». Он пройдет 26 августа в 11:00 по Мск.

Но также автору поста посоветовали написать жалобу:

 «Пишите жалобу».

Вот и что это такое? Налоговики перестали учитывать срок давности к штрафам и задолженностям?

Что делать в таком случае? Понять и простить налоговиков или же жаловаться?

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